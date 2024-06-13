Іспанія

Форвард Атлетіко та збірної Іспанії прокоментував останні чутки.

Іспанський нападник Альваро Мората під час виступів у складі національної збірної постійно стає жертвою образливих вигуків фанатів рідних трибун, що на тлі його невпевненої ситуації в мадридському Атлетіко підштовхує гравця до чергового трансферу за кордон.

У останньому інтерв’ю виконавець "Фурії Роха" розповів про свій стан.

"Для мене найпростіше рішення — не грати в Іспанії. Заради мого особистого життя, заради того, через що мені доводиться проходити, коли я просто виходжу на вулиці в нашій країні. Найпростіше для мене — поїхати грати до іншої країни.

Часто мої діти, яким по п’ять років, не розуміють, чому є люди, які настільки злі на їхнього батька. Минулого літа простіше було б піти геть з Атлетіко.

У мене були кращі пропозиції у фінансовому плані, великі команди, але я маю ілюзію перемог з Атлетіко, коли я бачу, як люди реагують на наші матчі та успіхи. Це важить дуже багато.

Те, що з’являється в пресі, — про це люди й будуть говорити. Якщо я бачу, що Атлетіко хоче підписати вісьмох нападників, я розумію, що я вже не є пріоритетом для цього клубу. Я не можу залишатись у Атлетіко і при цьому не грати.

Із Сімеоне ми з цього приводу ще не говорили. Багато разів, щоліта здається, з’являється інформація, що я з ним погано ладнаю. Насправді все навпаки. Жодних проблем. Я часто говорю з ним про різні життєві речі, і він багато в чому мені допоміг.

Але є й ті аспекти, які я не контролюю. Я не знаю, чи є я в його планах або в планах клубу, але ми ще поговоримо, коли повернемось до роботи.

Я не збираюсь тут плакати або скаржитись, бо насправді нічого надзвичайно не відбувається. Іноді це питання якихось дрібниць. Навіть Ісус не всім подобається, тож я з цим нічого не можу зробити. Одні кажуть, що він є, інші — що немає.

Багато іспанців хочуть, щоб у збірної все було погано. У інших країнах такого не буває. Якщо ви любите футбол і ви іспанець, чому ви не хочете, щоб Іспанія виграла?

Я — найбільший фанат Іспанії, який хоче, щоб Іспанія виграла всіма силами. Але іноді люди не усвідомлюють, який внесок вони можуть зробити своїм добрим словом.

Євро-2024 — останній турнір для мене? Так, можливо. Буває момент, коли ти повинен подумати, чи варто гнатись за Раулем або Торресом, чи бути просто в гарному гуморі та щасливим. За збірну я граю краще, коли вона не грає в Іспанії.

Коли закінчиться чемпіонат Європи, я про все це розповім. Зараз на це немає часу. Не хочу створювати враження, що я плакса.

Мені вже краще, але іноді, коли я лягаю спати, мені стає трохи погано. Це боляче, але це навіть не можна порівняти з тим, що було на початку кар’єри", — заявив іспанський виконавець.

У цьому сезоні Мората відіграв 48 матчів, забив 21 гол та віддав п’ять гольових передач.