Іспанія

Великий бразилець бачить велике майбутнє у Беллінгема.

Володар Золотого м'яча-2007, бразилець Рікарду Кака, висловився про лідера збірної Англії Джуда Беллінгема.

"В Англії стільки класних гравців. І раніше у збірній були чудові футболісти. Вейн Руні, на мій погляд, один із найкращих гравців Англії в історії. Кейн, звичайно ж, один із найкращих, збірна розраховуватиме на нього на Євро.

Беллінгем неймовірний, він чудовий гравець. Він дуже молодий, але на полі виглядає дуже зріло. Він чудово читає гру. Здається, він не має тривоги, яку можна було б очікувати від футболіста його віку.

Він далеко піде і напевно боротиметься за звання гравця року та Золотий м'яч", – сказав Кака.

Раніше повідомлялося, що Беллінгем — найкращий молодий гравець Ліги чемпіонів-2023/24.