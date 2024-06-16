Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард Сербії висловився про протистояння з Англією.

Нападник збірної Сербії Душан Влахович прокоментував майбутній матч Євро-2024 з Англією.

"Ми розпочнемо проти Англії, однієї з найсильніших команд світу, і це буде дуже непросто. Ми вийдемо на поле, щоб перемогти, але нам доведеться прикласти до цього всі свої сили. У цьому матчі нам не буде чого втрачати.

Кейн — неймовірний нападник, він уміє робити стільки всього. Я не хочу порівнювати себе з ним і чинити на себе непотрібний тиск.

Якби у збірній Англії був тільки він... Проблема в тому, що довкола нього двадцять інших суперсильних гравців.

Але під час кваліфікації до чемпіонату світу ми виграли в Лісабоні у Португалії (2:1) і з того часу знаємо, що здатні протистояти найкращим. Ми також знаємо, що немає непереможних. Але нам справді потрібно бути скромними, розуміти своє становище, – сказав нападник збірної Сербії.

Матч між Сербією та Англією відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.