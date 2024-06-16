Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Вболівальники можуть залишитись без білетів.

Футбольна асоціація Англії (FA) попередила вболівальників, що їх буде покарано за погану поведінку на Євро-2024.

"Наша присутність тут — це можливість продемонструвати найкраще, що є в Англії, як на полі, так і за його межами.

Будь-яка неприйнятна поведінка може призвести до вилучення квитків на майбутні матчі Євро, втручання поліції та можливого кримінального переслідування, заборони на відвідування футболу в Англії анулювання членства в ESTC", — йдеться в листі FA.

Матч між Сербією та Англією відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.