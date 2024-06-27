Рекорд, яким не варто пишатись.
Барак, gettyimages
27 червня 2024, 15:04
Півзахисник збірної Чехії Антонін Барак став автором найшвидшого вилучення в історії фінальних турнірів чемпіонатів Європи.
У матчі 3-го туру Євро-2024 з Туреччиною (1:2) він заробив другу жовту картку вже на 20-й хвилині. Раніше цей "рекорд" належав оборонцю збірної Франції Еріку Абідалю. На Євро-2008 він завчасно пішов на лаву на 24-й хвилині.
Збірна Чехії набрала один заліковий бал та посіла останнє місце в групі F, тому завершила виступи на Євро-2024 в Німеччині.