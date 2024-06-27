Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Рекорд, яким не варто пишатись.

Півзахисник збірної Чехії Антонін Барак став автором найшвидшого вилучення в історії фінальних турнірів чемпіонатів Європи.

У матчі 3-го туру Євро-2024 з Туреччиною (1:2) він заробив другу жовту картку вже на 20-й хвилині. Раніше цей "рекорд" належав оборонцю збірної Франції Еріку Абідалю. На Євро-2008 він завчасно пішов на лаву на 24-й хвилині.

Збірна Чехії набрала один заліковий бал та посіла останнє місце в групі F, тому завершила виступи на Євро-2024 в Німеччині.