Англія

Форвард приєднається до Сіті після Кубку Америки.

Манчестер Сіті підписав усі документи щодо трансферу вінгера Труа Савіо, повідомив Фабріціо Романо.

Футболіст приєднається до команди після виступу на Кубку Америки в складі збірної Бразилії. "Містяни" мали багато пропозицій щодо гравця, але вирішив не продавати його.

Як і Манчестер Сіті, Жирона і Труа входять до складу City Football Group. Нагадаємо, що за Жирону виступають українці Віктор Циганков та Артем Довбик.

У минулому сезоні Савіо взяв участь у 45 матчах Жирони, відзначившись 11 голами і 10 асистами.