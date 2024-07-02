Форвард приєднається до Сіті після Кубку Америки.
САВІО, GETTY IMAGES
02 липня 2024, 12:10
Манчестер Сіті підписав усі документи щодо трансферу вінгера Труа Савіо, повідомив Фабріціо Романо.
Футболіст приєднається до команди після виступу на Кубку Америки в складі збірної Бразилії. "Містяни" мали багато пропозицій щодо гравця, але вирішив не продавати його.
Як і Манчестер Сіті, Жирона і Труа входять до складу City Football Group. Нагадаємо, що за Жирону виступають українці Віктор Циганков та Артем Довбик.
У минулому сезоні Савіо взяв участь у 45 матчах Жирони, відзначившись 11 голами і 10 асистами.