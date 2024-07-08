Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Ферран висловився про сильні сторони майбутнього суперника на Євро.

Півзахисник збірної Іспанії Ферран Торрес прокоментував гру капітана збірної Франції Кіліана Мбаппе напередодні очної зустрічі на Євро-2024.

"Мбаппе — гравець світового класу, ми це знаємо. Але хай там що, він насамперед суперник, якого ми маємо спробувати нейтралізувати, бо він робить різницю.

Моя швидкість? Я завжди був швидким гравцем і завдяки своїй роботі я зміг додати у швидкості. Подивимося, чи вдасться мені провести таку ж кар'єру, як у Мбаппе, або перевершити його", – Торрес.

Нагадаємо, що текстова трансляція традиційно буде доступна у матч-центрі на Football.ua. Матч відбудеться 9 липня, початок о 22:00.