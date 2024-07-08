Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар стосовно виступів команди на Євро-2024.

Кевін Міральяс висловив думку стосовно гри збірної Франції.

"Для мене головний провал – Франція. Навіть якщо вони проходять зі стадії у стадію, вони нічого не створюють в атаці", — цитує форварда RMC Sport.

"В обороні грають дуже сильно, але в нападі нічого не відбувається.

Команда гратиме у півфіналі, але показала значно менше. Я б краще дивився в півфіналі на Туреччину або Швейцарію, ніж на Францію".

Матч між збірними Іспанії та Франції розпочнеться 9 липня о 22:00 за київським часом.