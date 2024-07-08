Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua виділив декілька головних моментів стосовно протистояння у півфіналі Євро-2024.

Ми поступово наближаємося до завершення чемпіонату Європи. Півфінали подарують нам цікаві протистояння, в першу чергу Іспанії та Франції. Обидві команди прямо зараз є чи не головними фаворитами турніру, тому буде цікаво подивитися, чи виправдаються очікування від матчу. У цьому матеріалі спробуємо знайти декілька найголовніших інтриг даної зустрічі.

Чи зможе збірна Іспанії компенсувати відсутність лідерів?

В матчі з Німеччиною "фурія роха" зуміла вирвати перемогу у додатковий час, але вона вийшла змазаною через трьох гравців, що не зможуть взяти участь у півфіналі. Робен Ле Норман отримав жовту картку, яка означає для нього дискваліфікацію, Дані Карвахаль — червону, а Педрі отримав пошкодження та навряд чи буде доступний до гри.

Всі вищезгадані футболісти є лідерами команди Луїса де ла Фуенте, а їхню відсутність буде дуже важко компенсувати. Які варіанти є в тренера? Швидше за все, в центрі захисту вийде досвідчений Начо, справа все не так просто. Номінально там є Хесус Навас, але чи йому довіриться тренерський штаб — питання. Можливо, доведеться вигадувати гібридну модель.

В центрі поля добре себе проявив Дані Ольмо, тому відсутність Педрі немає бути настільки критичною. Тим не менш, ми говоримо про заміни ключовим футболістам суто на папері, в реальності все може бути інакше.

Деяким з них немає повноцінної заміни, що змусить суттєво поміркувати де ла Фуенте над вибором складу.

Кіліан Мбаппе нарешті заб'є свій перший гол з гри на Євро-2024?

Даний турнір називали ледь не іменем французького форварда. Він якраз оформив трансфер у мадридський Реал, провів чудовий клубний сезон і цілком міг розраховувати на титул найкращого бомбардира турніру. Втім, наразі не виправдовує очікувань. На це є об'єктивні причини — тактичні напрацювання Дідьє Дешама, а також пошкодження носа, яке Кіліан отримав вже у першому турі, що завадило йому грати на повних потужностях.

Однак навіть якщо забрати інші фактори, самого Мбаппе підводить реалізація. Трішки більше 2 xG і жодного голу з гри — це не те, чого ми чекаємо від такого майстра. Свій гол він забив, але зробив це з пенальті. Також потрібно додатково пам'ятати, що форвард змагається за Золотий м'яч і якщо не зможе добре себе проявити у півфіналі та потенційному фіналі, нагорода точно повинна дістатися комусь іншому.

Тренерський штаб збірної Іспанії змінить модель гри у півфіналі?

Відсутність Дані Карвахаля ставить перед командою Луїса де ла Фуенте непросту задачу. Випускати на правий фланг Хесуса Наваса ризиковано — враховуючи швидкість групи атаки суперника, можливо, доведеться додатково його страхувати, тому вихід може полягати в тому, щоб поставити туди досвідченого Начо, який багато разів виходив справа у кар'єрі.

Але тоді постає інша проблема — центр захисту. Через відсутність Робена Ле Нормана доведеться кидати в бій когось іншого в пару до Емеріка Ляпорта. Ним і мав бути центрбек Реалу, але як ми вже з'ясували тут може виникнути дилема, яку доведеться вирішувати. Є Дані Вівіан, який вийшов лише у третьому турі групового етапу, коли Іспанія вже гарантувала собі вихід у плей-оф. Можна поставити на правий фланг Марка Кукурелью, а зліва випустити Алехандро Грімальдо, тоді в центрі гратиме Начо, але повертаємося до питання балансу в складі, та і Марк має не так багато матчів на менш звичному для себе фланзі.

Латераль Баєра не завжди переконливий у обороні, а це важливий фактор для тренерського штабу, тому буде цікаво подивитися, як вдасться вирішити цю ситуацію. Є сенс подумати над переходом у три центральних захисники, де можна дати комусь гібридну роль, а фланги віддати швидкісним вінгбекам. Це може дещо обмежувати Ламіне Ямала і Ніко Вільямса, втім дозволить замаскувати проблеми і активніше тиснути на суперника.

Збірна Франції продовжить гнути прагматичну лінію?

Колектив Дідьє Дешама швидше розчаровує на цьому чемпіонаті Європи. Навіть попри високий потенціал його підопічні грають у достатньо обережному стилі з мінімумом ризиків. Забили лише два голи і активно критикуються багатьма вболівальниками. Подібна гра не новина для "Ле Бльо", схожим чином вони виграли ЧС-2018, але там хоча би вміли перемикатися між режимами. Хоча мали не втратити це вміння і зараз. Просто реально серйозно цю Францію ніхто не перевіряв.

Та ж Португалія сама намагалася грати обережніше та віддавати ініціативу, тому Іспанія може стати першою дійсно потужною перевіркою на міцність, особливо, якщо їй вдасться нав'язати опоненту свої правила. Буде цікаво подивитися на французів і в сценарії, коли вони можуть пропустити першими. Навряд чи тренерський штаб намагатиметься грати сміливіше. Втім, можливо, ми таки побачимо більш розкутішу Францію.

Як зіграє Емерік Ляпорт?

Можливо, хтось здивується, але така персональна інтрига також присутня. Колись між центральним захисником стояв вибір, за яку саме збірну, Іспанії чи Франції, він буде виступати в майбутньому. Тоді Емерік був крутим талантом, добре себе показав у Атлетіку Більбао, але ніяк не міг дочекатися виклику від Дідьє Дешама.

Необхідно зазначити, що Ляпорт народився в місті Ажен, розпочинав свою кар'єру саме у Франції, тому не дивно, що він хотів дочекатися запрошення до цієї команди. Пізніше його купив Манчестер Сіті, де в певний момент він був лідером оборони, втім навіть цей прогрес ігнорувався тренерським штабом "Ле Бльо".

Перед Євро-2020 центрбеку довелося прийняти складне рішення. Він так і не дебютував за чемпіонів світу і не поїхав би на континентальний форум у їхньому складі, тому в підсумку вибрав виступи за збірну Іспанії. До речі, за цей часовий проміжок Дешам таки викликав його на збори, але всі товариські матчі французів він просидів на лаві запасних.

І під керівництвом Луїса Енріке, і після приходу Луїса де ла Фуенте Емерік гравець основного складу і вже поїхав на черговий великий турнір.

Тому він точно матиме особливу мотивацію довести, що дарма його списали декілька років тому.

Резерв збірної Іспанії настільки видатний?

У збірної Франції інколи на лаві запасних сидить Антуан Грізманн, тому стосовно її резерву говорити не варто, а ось другий склад "фурії рохи" настільки впевнено виграв у Албанії, що справив чудове враження. Навіть попри те, що грали в більшості резервісти, відлагоджені механізми працювали так, як у випадку з основою, а це дійсно крутий результат роботи тренерського штабу, тому що побудувати подібну систему у національних збірних набагато важче, ніж в клубах.

Крім того, деякі з них впливають на результати команди. Згадайте хоча би гол Мікеля Меріно збірній Німеччини. Їхня роль буде важливою і в півфіналі. І в контексті заміни відсутнім лідерам, і в якості виходу з лави запасних.