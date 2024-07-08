Іспанія

Президент Барселони висловив думку стосовно виступів вінгера.

Жоан Лапорта прокоментував можливий трансфер Ніко Вільямса.

"Звісно, мені подобається Ніко Вільямс, дуже", — цитує президента Mundo Deportivo.

"Але тут ми повинні дати працювати тим, хто несе відповідальність. Деку працює над підписанням гравців, які обговорювалися з Фліком – сподіваюся мати хороші новини.

Сьогодні маємо гроші на такий трансфер. Це результат роботи, яка була виконана протягом багатьох років, щоб досягти цього моменту, коли можемо зіткнутися з підписанням такого рівня".

Також Барселона може купити Ангело Штіллера.