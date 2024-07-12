Вихованець Барселони повернувся на батьківщину.
Серхіо Гомес, фото Реал Сосьєдад
12 липня 2024, 23:50
Лівий захисник Серхіо Гомес став гравцем Реала (Сосьєдад), залишивши Манчестер Сіті, передає офіційний сайт клубу Ла Ліги.
Контракт із 23-річним іспанцем розраховано до кінця червня 2030 року. За даними transfermarkt, "містяни" отримали за нього 9 млн євро.
На рахунку Гомеса 2 асисти в 38 матчах за Манчестер Сіті в усіх турнірах. Команду він представляв із серпня 2022 року.
Зазначимо, що Серхіо потрапив до заявки збірної Іспанії U-23 на Олімпіаду-2024.