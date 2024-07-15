Іспанія

Футболіст приєднався до андалусійської команди.

Центральний півзахисник лондонського Арсеналу Альберт Самбі Локонга, який в минулому сезоні виступав на правах оренди за Лутон, перейшов у іспанську Ла Лігу.

Футболіст приєднався до Севільї, про це повідомила пресслужба клубу.

Клуби домовилися про оренду на один сезон з правом викупу 24-річного хавбека.

У минулому сезоні Локонга через травми провів за Лутон Таун лише 17 матчів у рамках АПЛ (1310 хвилин), в яких він забив один гол та віддав три асисти. Також на рахунку бельгійця було два неповних матчі у Кубку Англії.

Зазначимо, що свій останній матч у футболці Арсеналу Самбі провів ще на початку 2023 року, після чого були оренди в Крістал Пелес та Лутон.