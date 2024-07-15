Копа Америка

Керманич Аргентини прокоментував перемогу над Колумбією.

Збірна Аргентини в фіналі Копа Америка в додатковий час здолала Колумбію.

Кубок Америки. Лаутаро Мартінес приніс перемогу Аргентині над Колумбією в овертаймі

Після завершення гри головний тренер "альбіселесте" Ліонель Скалоні прокоментував виступ власної команди.

"У другому таймі основного часу гри ми додали і заслужили перемогу. А вже в овертаймі наша команда завжди робить якісь додаткові зусилля. Я безмежно вдячний команді за те, що вони віддають всіх себе на полі.

Я дуже щасливий, тому що люди довкола нас щасливі, і це те, для чого ми тут: щоб люди ідентифікували себе з командою.

Анхель Ді Марія провів за нас багато вражаючих матчів, але сьогоднішній був один із найкращих. Коли його ноги сьогодні вже не витримували, він навпаки почав бігти так, ніби йому 25 років. Це — легенда аргентинського футболу.

Але він пішов. І немає ніякого способу переконати його цього не робити.

Я б ніколи не подумав на початку моєї роботи, що ми можемо досягти того, що маємо зараз. Якби ми сьогодні не виграли, ми б працювали далі. Це спосіб дивитись в очі своєму страху. Вставати й будувати щось знову, коли ти програєш. Сьогодні ж навпаки в нас все добре і ми насолоджуємось перемогою.

Якби я говорив тільки про Лео Мессі, я б зробив велику помилку, тому що ми цінимо всіх. Кожного по-особливому. Навіть тих, хто не приїхав на ці змагання.

Лео Мессі був народжений, щоб бути на футбольному полі. Він ніколи не хоче йти, тому що не хоче залишати своїх партнерів по команді. Навіть якщо травмувався. Але сьогодні це треба було робити.

Зміни за ходом гри були продумані для того, щоб команда могла вдосконалюватись. Ми передбачали, що Лаутаро Мартінес отримає шанс, і він його реалізував. Ми говорили про це ще на лавці запасних", — заявив аргентинський фахівець.

Нагадаємо, що найкращим гравцем турніру було визнано півзахисника Колумбії Хамеса Родрігеса.