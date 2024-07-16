Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У англійця великі амбіції.

Гаррі Кейн не збирається йти зі збірної Англії.

За даними The Telegraph, 30-річний Кейн не має наміру завершувати міжнародну кар'єру і має намір надихатися прикладом Ліонеля Мессі, який програв свої перші три фінали з Аргентиною (чемпіонат світу 2014 року і два Кубки Америки в 2015 і 2016 роках), але потім виграв чотири фінали поспіль — чемпіонат світу, два Кубки Америки та Фіналіссіму.

Джерела, близькі до форварда, повністю відкинули теорію про те, що він може подумати про завершення кар'єри у збірній.

Незважаючи на те, що він був "розбитий" останньою поразкою у фіналі, очікується, що Кейн буде ще більш рішучим, щоб допомогти Англії домогтися успіху на чемпіонаті світу 2026 року і після нього.

Нагадаємо, що Кейн став найкращим бомбардиром Євро-2024 (як і ще п'ять гравців).