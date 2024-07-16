Іспанія

Француз висловився щодо майбутніх виступів поруч із бразильцями.

Центральний нападник Кіліан Мбаппе на пресконференції, присвяченій його переходу до мадридського Реала, відповів, чого він чекає від взаємодії з основними нападниками "вершкових".

Француз хоче якнайшвидше долучитися до Вінісіуса і Родріго на полі та допомогти їм досягати бажаного для мадридців результату.

"Вінісіус — унікальний гравець, у Реалі загалом унікальні гравці. Великі гравці мають бути разом. Не думаю, що в грі з Вінісіусом будуть якісь проблеми. Я думаю про те, щоб якомога швидше адаптуватися, щоб допомогти Вінісіусу та Родріго", — заявив 25-річний гравець.

Мбаппе вважає, що вперше вийде на поле у футболці Реала 14 серпня, коли "вершковим" у Суперкубку УЄФА протистоятиме Аталанта.

Нагадаємо, раніше нападник сказав, що багато років мріяв грати за мадридців.