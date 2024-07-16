Француз висловився щодо майбутніх виступів поруч із бразильцями.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
16 липня 2024, 16:59
Центральний нападник Кіліан Мбаппе на пресконференції, присвяченій його переходу до мадридського Реала, відповів, чого він чекає від взаємодії з основними нападниками "вершкових".
Француз хоче якнайшвидше долучитися до Вінісіуса і Родріго на полі та допомогти їм досягати бажаного для мадридців результату.
"Вінісіус — унікальний гравець, у Реалі загалом унікальні гравці. Великі гравці мають бути разом. Не думаю, що в грі з Вінісіусом будуть якісь проблеми. Я думаю про те, щоб якомога швидше адаптуватися, щоб допомогти Вінісіусу та Родріго", — заявив 25-річний гравець.
Мбаппе вважає, що вперше вийде на поле у футболці Реала 14 серпня, коли "вершковим" у Суперкубку УЄФА протистоятиме Аталанта.
Нагадаємо, раніше нападник сказав, що багато років мріяв грати за мадридців.