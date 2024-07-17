Іспанія

Хорват залишається в Реалі.

Мадридський Реал продовжив контракт з півзахисником Лукою Модричем, повідомляє офіційний сайт "вершкових".

Угода з 38-річним футболістом пролонгована до літа 2025 року.

Минулого сезону Лука Модрич відіграв за Реал 45 матчів, забив два голи та віддав вісім результативних передач.

Хорват виступає за Реал 12 років та допоміг команді виграти Лігу чемпіонів 6 разів.

Раніше Лука Модрич висловився про завершення ігрової кар'єри.