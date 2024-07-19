Іспанія

Хорват виступатиме за мадридську команду ще один рік.

Півзахисник Лука Модрич прокоментував рішення продовжити контракт із Реалом.

"У роздягальні ми як одна сім'я, ми друзі, і тут дуже хороша атмосфера. На мене вплинули, але я хотів залишитися в Реалі, тому що, як і раніше, почуваюся добре і думаю, що здатний продовжувати виступати на високому рівні. Сподіваюся, цього року ми всі разом зможемо виграти багато титулів.

Я ніколи не уявляв собі всього, що трапилося зі мною, особливо перебуваючи тут уже стільки років. Частково тут відіграє роль генетика, що добре, але тренування тут, з великою кількістю молодих гравців, які змушують тебе працювати ще більше, змушують тебе вдосконалюватися щодня.

Ти не можеш розслабитися. А ще тренування за межами Вальдебебаса, турбота про себе і все необхідне, щоб бути на цьому рівні в такому віці", — сказав Модрич в інтерв'ю прес-службі клубу.

Напередодні Реал оголосив про продовження контракту з 38-річним Модричем до кінця сезону-2024/25.