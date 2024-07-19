Німеччина

Жоель Матіп може продовжити кар'єру у Бундеслізі.

Леверкузенський Баєр хоче підписати колишнього захисника Ліверпуля Жоеля Матіпа. Про це повідомляє Sky Sport Germany.

За інформацією джерела, керівництво леверкузенського клубу вже зв'язалося з 32-річним камерунцем щодо можливого підписання контракту.

Нагадаємо, Жоель наразі має статус вільного агента, оскільки цього літа він залишив Ліверпуль.

Також зазначимо, що Матіп вже має досвід виступів у Бундеслізі – він виступав за Шальке з 2009 до 2016 рік.

Минулого сезону Матіп провів лише 14 матчів.