Браян Хіль може перебратися до іспанської Ла Ліги.
Браян Хіль, Getty Images
23 липня 2024, 20:20
Вінгер Тоттенгема Браян Хіль може продовжити свою кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, у послугах 23-річного іспанця зацікавлена Жирона, яка продовжує пошуки атакуючого гравця на заміну Савіо, що повернувся у Манчестер Сіті.
Також наголошується, що переговори між клубами вже стартували і "шпори" готові відпустити футболіста, який не вписується у плани головного тренера Анге Постекоглу.
У минулому сезоні Хіль провів 12 матчів, у яких відіграв на полі 233 хвилини.