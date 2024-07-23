Іспанія

Браян Хіль може перебратися до іспанської Ла Ліги.

Вінгер Тоттенгема Браян Хіль може продовжити свою кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного іспанця зацікавлена ​​Жирона, яка продовжує пошуки атакуючого гравця на заміну Савіо, що повернувся у Манчестер Сіті.

Також наголошується, що переговори між клубами вже стартували і "шпори" готові відпустити футболіста, який не вписується у плани головного тренера Анге Постекоглу.

У минулому сезоні Хіль провів 12 матчів, у яких відіграв на полі 233 хвилини.