Іспанія

Мадридський клуб спокусив українця кращими фінансовими умовами.

Нападник збірної України та Жирони Артем Довбик може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 27-річного українця зацікавлений мадридський Атлетіко, який вже погодив особисті умови контракту, який буде розрахований до літа 2029 року.

Жирона вимагає за Довбика близько 40 мільйонів євро, які прописані в його контракті, але Атлетіко намагається домовитися про трансфер за меншу суму. Переговори між клубами продовжуються.

Минулого сезону Довбик став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги, забивши 25 голів та віддавши 10 асистів у 41 матчі.

Раніше повідомлялося, що дубль Довбика не допоміг Жироні обіграти Монпельє.