Угода може бути оформлена найближчими днями.
Ферлан Менді, Getty Images
23 липня 2024, 21:23
Захисник Ферлан Менді може продовжити виступати у складі мадридського Реалу, повідомляє Marca.
За інформацією джерела, керівництво "вершкових" практично погодило новий контракт із 29-річним французом і очікується, що нова угода буде оформлена найближчими днями.
Також наголошується, що у продовженні контракту з Менді був особисто зацікавлений головний тренер Реала Карло Анчелотті.
Чинний контракт футболіста з "вершковими" розрахований до літа 2025 року.
Минулого сезону Менді провів 37 матчів, у яких забив один гол.