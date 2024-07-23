Іспанія

Угода може бути оформлена найближчими днями.

Захисник Ферлан Менді може продовжити виступати у складі мадридського Реалу, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, керівництво "вершкових" практично погодило новий контракт із 29-річним французом і очікується, що нова угода буде оформлена найближчими днями.

Також наголошується, що у продовженні контракту з Менді був особисто зацікавлений головний тренер Реала Карло Анчелотті.

Чинний контракт футболіста з "вершковими" розрахований до літа 2025 року.

Минулого сезону Менді провів 37 матчів, у яких забив один гол.