Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник Реала прокоментував своє клубне майбутнє.

Французький фланговий захисник Ферлан Менді в складі національної збірної своєї країни готується до початку виступів на чемпіонаті Європи-2024.

А тим часом не вщухають розмови щодо потенційного оновлення його контракту з мадридським Реалом, термін дії якого наразі завершується наприкінці наступного сезону.

Однак сам 29-річний виконавець говорити про це наразі не готовий.

"Чесно кажучи, не знаю. Подивимось, що буде далі. Зараз я зосереджений на чемпіонаті Європи, а потім подумаю про це.

Я також думаю, що все те, що стосується мадридського Реала, — це не та тема, про яку варто говорити під час Євро", — заявив французький виконавець.

У цьому сезоні Менді відіграв 37 матчів, забивши один гол.