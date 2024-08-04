Іспанія

Дві поразки поспіль в товариських матчах і Реал вже не той.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував дві поспіль поразки у товариських матчах від Мілана (0:1) та Барселони (1:2). Цитує 65-річного фахівця As.

"Давайте не будемо сходити з розуму. Це передсезонні матчі, на яких нам не вистачає восьми основних гравців.

Для нас не так важливий результат, як приведення футболістів у хорошу форму напередодні старту нового сезону. Наразі ми не думаємо про тактичні питання і подібні речі, просто приводимо в хороший стан футболістів. Над тактикою ми будемо працювати з 7-го серпня", — сказав "Папа Карло".