Іспанський клуб безплатно отримав французького вінгера.
Ніколя Пепе, офіційний сайт Вільярреала
04 серпня 2024, 19:49
5 років тому Арсенал заплатив Ліллю 72 млн фунтів за швидкого вінгера Ніколя Пепе. Після цього була оренда в Ніццу та перехід в Трабзонспор як вільний агент.
Угода з турецьким клубом добігла кінця, тому 29-річному гравцю треба було шукати нове місце роботи. У послугах івуарійця зацікавився Вільярреал і вирішив підписати його на 2 сезони. Про це клуб оголосив офіційно.
Минулого сезону Пепе провів 19 ігор у чемпіонаті Туреччини та забив 5 голів.