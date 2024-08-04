Іспанія

Іспанський клуб безплатно отримав французького вінгера.

5 років тому Арсенал заплатив Ліллю 72 млн фунтів за швидкого вінгера Ніколя Пепе. Після цього була оренда в Ніццу та перехід в Трабзонспор як вільний агент.

Угода з турецьким клубом добігла кінця, тому 29-річному гравцю треба було шукати нове місце роботи. У послугах івуарійця зацікавився Вільярреал і вирішив підписати його на 2 сезони. Про це клуб оголосив офіційно.

Минулого сезону Пепе провів 19 ігор у чемпіонаті Туреччини та забив 5 голів.