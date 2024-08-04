Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 4 серпня 2024 року.
ОБОЛОНЬ — КОЛОС, ФОТО УПЛ
04 серпня 2024, 18:54
У 1 турі УПЛ-2024/25 Оболонь та Колос розписали нічию.
Оболонь мала всі шанси перемогти в цій грі, але Колос на останніх хвилинах врятував матч — 2:2.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Оболонь — Колос в рамках 1-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Оболонь — Колос 2:2
Голи: Черненко, 59, Слободян, 67 — Цуріков, 48, 87
Оболонь: Рибка — Карась (Лук’янчук, 18), Курко, Дубко, Мединський — Мороз, Черненко (Вітенчук, 72) — Груша (Приймак, 65), Слободян, Суханов — Тарануха (Лях, 72).
Колос: Пахолюк — Лучкевич, Бурда, Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе, Харатін (Оріховський, 62), Демченко — Топалов (Третьяков, 62), Безбородько (Паулаускас, 61), Алефіренко (Велетень, 69).
Попередження: Мороз, Груша — Гагнідзе, Бондаренко