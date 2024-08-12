Колишній нападник збірної Аргентини Серхіо Агуеро поділився своїми думками щодо майбутнього трансферу форварда Манчестер Сіті Хуліана Альвареса до мадридського Атлетіко.

"Він ідеальний гравець для Сімеоне. В Атлетико він матиме постійну ігрову практику, бо йому не доведеться конкурувати з Голандом. Минулого сезону він багато грав, бо Голанд був травмований, але цього року Хуліан все одно був би другим нападником.

Хуліан буде основним форвардом Атлетіко. Клуб і Сімеоне хочуть його бачити, і я думаю, що вболівальники будуть раді його приходу", — цитує Агуеро AS.

Раніше повідомлялося, що Хуліан Альварес стане рекордним продажем в історії Манчестер Сіті.