Іспанія

Аргентинець вважає, що Атлетіко зробив правильний вибір, звернувши увагу на Хуліана Альвареса.

Колишній нападник збірної Аргентини Серхіо Агуеро поділився своїми думками щодо майбутнього трансферу форварда Манчестер Сіті Хуліана Альвареса до мадридського Атлетіко.

"Він ідеальний гравець для Сімеоне. В Атлетико він матиме постійну ігрову практику, бо йому не доведеться конкурувати з Голандом. Минулого сезону він багато грав, бо Голанд був травмований, але цього року Хуліан все одно був би другим нападником.

Хуліан буде основним форвардом Атлетіко. Клуб і Сімеоне хочуть його бачити, і я думаю, що вболівальники будуть раді його приходу", — цитує Агуеро AS.

Раніше повідомлялося, що Хуліан Альварес стане рекордним продажем в історії Манчестер Сіті.