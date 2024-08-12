Україна: Перша ліга

Клуб Першої ліги підписав досвідченого форварда.

31-річний нападник Роман Дебелко став гравцем першолігової ЮКСА. Деталі контракту не розголошуються.

Дебелко виступав за донецький Металург. У складі донеччан дебютував в УПЛ, а згодом перебрався до кам’янської Сталі. Також в УПЛ захищав кольори львівських Карпат. Окрім гри за вітчизняні клуби Роман грав за команди із Вірменії, Латвії та Естонії.

Останні три сезони захищав кольори криворізького Кривбасу з яким здобув бронзові медалі УПЛ сезону-2023/24. Він відіграв за клуб із Кривого Рогу 53 матчі, в яких забив 11 голів та віддав три асисти.

Раніше повідомлялося, що Кривбас попрощався з Татарковим.