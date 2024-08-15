29-річний іспанець продовжить кар'єру на батьківщині.
Пау Лопес, Getty Images
15 серпня 2024, 23:16
Воротар Марселя Пау Лопес став гравцем Жирони, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 29-річний іспанець підписав контракт із каталонським клубом до кінця сезону.
Також зазначається, що Жирона зможе викупити Лопеса за 6,5 мільйона євро, але опція викупу не є обов'язковою.
Минулого сезону Лопес провів 49 матчів, з яких десять на нуль при 63 пропущених м'ячах.
Додамо, що прямо зараз Жирона грає матч першого туру іспанської Ла Ліги проти Бетіса. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна на Football.ua.