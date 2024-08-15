Іспанія

29-річний іспанець продовжить кар'єру на батьківщині.

Воротар Марселя Пау Лопес став гравцем Жирони, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 29-річний іспанець підписав контракт із каталонським клубом до кінця сезону.

Також зазначається, що Жирона зможе викупити Лопеса за 6,5 мільйона євро, але опція викупу не є обов'язковою.

Минулого сезону Лопес провів 49 матчів, з яких десять на нуль при 63 пропущених м'ячах.

Додамо, що прямо зараз Жирона грає матч першого туру іспанської Ла Ліги проти Бетіса. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна на Football.ua.