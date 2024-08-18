Іспанія

Керманич каталонців висловився з приводу гравця на прес-конференції.

Напередодні стало відомо, що німецький центральний півзахисник каталонської Барселони Ілкай Гюндоган попросив клуб відпустити його вже цього трансферного вікна.

На цьому тлі непотрапляння 33-річного виконавця до стартового складу на матч проти Валенсії на Месталії в рамках першого туру (2:1) викликало ще більшу хвилю різноманітних чуток.

У підсумку, головний тренер "блаугранас" Ганс-Дітер Флік був змушений прокоментувати це питання під час прес-конференції після гри проти "кажанів".

"У понеділок Ілкай зазнав розсічення на голові під час тренування й мав деякі проблеми з цим, тому ми прийняли рішення залишити його вдома.

Я говорив з ним на цьому тижні, це правда, так і було. Я говорив із метою, щоб дізнатися, як він себе почуває. Я знаю його дуже добре. Я ціную його як гравця і як людину.

Ми говорили про все. Це не для вас — знати, про що саме, це тільки поміж нами. У мене є відчуття, що він залишиться в команді", — заявив німецький фахівець.

Гюндоган у минулому сезоні відіграв 51 матч, забив п’ять голів та віддав 14 гольових передач.