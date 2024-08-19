Іспанія

Керманич Мальорки прокоментував нічию проти Реала.

У першому турі іспанської Ла Ліги Мальорка відібрала очки в мадридського Реала на власному полі.

Мальорка — Реал Мадрид 1:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри головний тренер "червоно-жовтих" Ягоба Аррасате прокоментував виступ власної команди.

"Це було ризиковано, але наш підхід полягав у тому, щоб грати на флангах. Ми думали, що їхні вінгери не опускаються в оборону, і це дозволило нам скористатися перевагою.

Якби ми мали ще трохи часу, у нас були шанси досягти чогось позитивного. У нас є аргументи в атаці, щоб створювати небезпеку. Окрім того, ми сильні в розіграші стандартів, власне, саме так ми і забили гол. Домінік Грейф також зробив кілька важливих сейвів, щоб зберегти нам шанси на перемогу.

Ми зіграли на випередження. Зробили так, щоб суперники не комбінували поблизу нашого штрафного, а також захищали фланги від подач. Також зрівняли рахунок відносно рано, щоб суперники не змогли віднайти свій темп у другому таймі.

Це одна з відмінних рис, яку я хочу бачити від своєї команди, — грати з високими захисниками. У нас таким чином є додаткова присутність у чужому штрафному майданчику. Дані віддав чудову передачу, але хтось повинен був її завершити.

Епізод із Маффео та Вінісіусом? Мені здалось, що там нічого надмірного не було, тому я сперечався з арбітром. У перерві я побачив повтор, і це була чиста жовта. Це точно не червона картка", — заявив іспанський виконавець.

Наступний матч Мальорка проведе в гостях у памплонської Осасуни.