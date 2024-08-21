Іспанія

Англієць перейшов до мадридського клубу.

Офіційний сайт Челсі повідомив про перехід півзахисника Конора Галлагера до лав мадридського Атлетіко.

Подробиці контракту не розголошуються, проте раніше Фабріціо Романо повідомляв, що лондонський клуб отримає за свого вихованця 42 млн євро. А футболіст підпише 5-річний контракт.

Минулого сезону Конор Галлагер відіграв за Челсі 50 матчів, забив сім голів та віддав дев'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Челсі погодив трансфер Феліша.