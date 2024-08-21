Іспанія

Одного бажання грати за Барселону виявилось недостатньо.

Бразильський нападник Вітор Роке коштував каталонській Барселоні 40 млн євро в момент трансферу з Атлетіко Паранаенсе на початку 2024 року.

Однак переконати Хаві, а тим паче Ганса-Дітера Фліка, у своїх найкращих якостях футболіст відтоді так і не зумів.

Це, а також усім відомі фінансові проблеми, спонукали "блаугранас" погодитись на те, аби 19-річний виконавець пошукав собі нове місце роботи.

Конкретних пропозицій було обмаль — усього дві: повноцінний трансфер до лісабонського Спортінга за 30 млн євро або оренда до севільського Бетіса на один сезон.

У підсумку, гравець та Барселона погодились на другий варіант.

На додачу в "зелено-білих" буде ще й можливість викупу футболіста, тоді як Барса в такому випадку збереже за собою право на зворотній трансфер.

Від пропозиції Спортінга каталонці відмовились саме через відсутність останнього пункту.

Роке відіграв за "синьо-гранатових" 16 матчів та забив 2 голи.