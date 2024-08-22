Іспанія

Каталонський клуб виграв конкуренцію в інших команд за 20-річного колумбійця.

Вінгер Вотфорда Ясер Аспрілья найближчим часом стане гравцем Жирони, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво Жирони змогло виграти конкуренцію в інших клубів за 20-річного колумбійця.

Сьогодні футболіст має разом зі своїм агентом прилетіти до Іспанії для проходження медичного огляду та підписання контракту.

Минулого сезону Аспрілья провів 47 матчів, у яких забив шість голів та віддав вісім гольових передач. Крім правого вінгера, він грав лівого хавбека, а також атакуючого півзахисника.