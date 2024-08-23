Ліга конференцій

Бетіс остерігається Кривбас у матчі-відповіді.

Півзахисник Бетіса Родрі Санчес прокоментував перемогу над Кривбасом (2:0) у першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги конференцій.

"Дуже радий перемозі команди і своєму голу.

Було важливо виграти з різницею більше, ніж в один м'яч, адже може статися тисяча несподіванок. Результат хороший, ми грали добре", — наводить слова Санчеса Marca.

Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться 29 серпня в Севільї.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Бетіс.