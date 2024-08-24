Іспанія

Український вінгер пропустив стартовий тур через застуду.

Жирона у своєму твіттері опублікувала заявку на майбутній матч другого туру іспанської Ла Ліги проти мадридського Атлетіко.

У заявку команди Мічела повернувся український вінгер Віктор Циганков, який пропустив частину передсезонної підготовки через травму, а потім перший тур чемпіонату через застуду.

Минулого сезону 26-річний українець провів 34 матчі, в яких забив вісім голів та віддав сім асистів.

У першому турі Ла Ліги Жирона поділила очки з Бетісом (1:1).

Нагадаємо, матч Атлетіко — Жирона відбудеться завтра, 25 серпня, о 22:30 за Києвом.