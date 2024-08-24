Український вінгер пропустив стартовий тур через застуду.
Віктор Циганков, Getty Images
24 серпня 2024, 19:48
Жирона у своєму твіттері опублікувала заявку на майбутній матч другого туру іспанської Ла Ліги проти мадридського Атлетіко.
У заявку команди Мічела повернувся український вінгер Віктор Циганков, який пропустив частину передсезонної підготовки через травму, а потім перший тур чемпіонату через застуду.
Минулого сезону 26-річний українець провів 34 матчі, в яких забив вісім голів та віддав сім асистів.
У першому турі Ла Ліги Жирона поділила очки з Бетісом (1:1).
Нагадаємо, матч Атлетіко — Жирона відбудеться завтра, 25 серпня, о 22:30 за Києвом.