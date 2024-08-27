Іспанія

Команди не змогли порадувати вболівальників забитими м'ячами.

У матчі третього туру іспанської Ла Ліги Мальорка на своєму полі поділила очки з Севільєю.

Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

При цьому "нервіонці" закінчували зустріч у меншості після вилучення Сауля Ньїгеса на першій компенсованій хвилині до другого тайму.

Після трьох турів Севілья та Мальорка набрали по два очки і посідають 13 та 14 місця відповідно.

Мальорка — Севілья 0:0

Мальорка: Роман — Мохіка, Раільйо, Вальєнт, Маффео — Дардер (Доменек, 82), Морланес (Маскарель, 73), Кошта — Ларін (Асано, 65), А. Санчес (Родрігес, 65), Мурікі (Пратс, 82).

Севілья: Нюланд — Педроса, Гудель (Маркао, 70), Баде, Кармона — Соу, Локонга (Х. Санчес, 62), Сауль Ньїгес — Лукебакіо (Навас, 70), Еджуке (Агуме, 90+1), Іхеаначо (Ромеро, 62).

Попередження: Соу.

Вилучення: Сауль Ньїгес, 90+1 (пряма червона картка).