Іспанія

Півзахисник Барселони прокоментував успішний дебютний матч.

Напередодні каталонська Барселона здолала мадридський Райо Вальєкано в гостьовому матчі третього туру іспанської Ла Ліги.

Райо Вальєкано — Барселона 1:2 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

У цьому матчі "блаугранас" нарешті змогли розраховувати на свого літнього новачка, атакувального півзахисника Дані Ольмо, який був зареєстрований для участі в чемпіонаті в день гри й одразу ж відзначився забитим м’ячем.

Після завершення гри Ольмо прокоментував свій дебют.

"Я чекав на це дуже довго з тих пір, як приїхав. Я з нетерпінням чекав першої гри, дебюту, і що може бути краще за забитий м’яч у такій грі. Минуло багато років із тих пір, як я був співучасником перемоги Барселони, так що це дійсно неперевершений момент.

Я почуваюсь дуже добре та з нетерпінням чекав цього моменту. Я дуже добре готовий фізично, і дуже щасливий, що дебютував і допоміг команді перемогти.

Куди б тренер не поставив мене, я намагатимусь викластись на повну. Сьогодні мене поставили грати в півзахисті позаду Левандовські, але я можу грати на обох флангах.

Я завжди намагаюсь знаходити шанси забити, і цього разу Ямал знайшов мене дуже гарною передачею, це був хороший гол.

Я дуже добре знаю воротаря Райо Карденаса, тому що він мій друг ще з часів Террасси. Тож це також особливе відчуття, що перший гол був саме у його ворота.

Епізод із пенальті? У той момент я хотів уникнути суперника, зробивши фінт Іньєсти, як його називають у Барселоні, але я помітив, що нога захисника заважає руху, тому я перечепився й упав.

Але якщо суддя вважав, що цього було недостатньо, він знайде підстави не призначати пенальті. Байдуже, головне — це перемога.

Святкування? У NBA є гравець, який мені дуже подобається, Дем’єн Ліллард, і він робить це святкування, коли робить вирішальні кидки. Мені це дуже подобається, тому я переніс це до футболу ", — заявив іспанський виконавець.

У наступному турі каталонська Барселона зіграє вдома проти Вальядоліда.