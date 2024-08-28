Іспанія

Гравець травмувався в третьому матчі за "блаугранас".

Опорний півзахисник Барселони Марк Берналь зазнав розриву передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна та пов'язаної з цим травми латерального меніска, передає офіційний сайт клубу Ла Ліги.

Райо Вальєкано — Барселона 1:2 Відео голів та огляд матчу 27.08.2024

Найближчими днями 17-річний іспанець пройде хірургічну процедуру. Після неї "блаугранас" мають надати оновлення щодо стану здоров'я гравця.

Берналь зазнав травми в ході виїзного матчу 3 туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано. У новому сезоні опорник з'являвся в стартовому складі своєї команди в усіх трьох поєдинках чемпіонату Іспанії.

Раніше щодо цієї ситуації висловився головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік.