Іспанія

Несподіване рішення 20-річного іспанця.

Вінгер Жирони та конкурент Віктора Циганкова Ікер Альмена незабаром може стати гравцем саудівського клубу Аль-Кадісія. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво саудівського клубу ухвалило рішення активувати опцію викупу 20-річного іспанця, яка становила близько п'яти мільйонів євро.

Також зазначається, що футболіст вже погодив умови особистого контракту із новачком чемпіонату Саудівської Аравії.

Цього сезону Альмена провів два матчі, в яких віддав один асист.

Додамо, що раніше Аль-Кадісія поповнила свій склад такими зірковими іменами, як Начо та П'єр-Емерік Обамеянг.