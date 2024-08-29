Для українця це дебютна гольова дія в сезоні.
Наразі відбувається матч третього туру іспанської Ла Ліги, в якому Жирона на своєму полі приймає Осасуну.
Рахунок у матчі було відкрито на 34 хвилині зусиллями Браяна Хіля, який на дальній стійці замкнув подачу українського вінгера Віктора Циганкова.
Для 26-річного українця це була дебютна гольова дія цього сезону. До цього Віктор провів лише матч проти Атлетіко (0:3), а перший тур він пропустив через застуду.
Слідкувати за ключовими подіями матчу Жирона — Осасуна можна на Football.ua.