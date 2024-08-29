Іспанія

Для українця це дебютна гольова дія в сезоні.

Наразі відбувається матч третього туру іспанської Ла Ліги, в якому Жирона на своєму полі приймає Осасуну.

Рахунок у матчі було відкрито на 34 хвилині зусиллями Браяна Хіля, який на дальній стійці замкнув подачу українського вінгера Віктора Циганкова.

Для 26-річного українця це була дебютна гольова дія цього сезону. До цього Віктор провів лише матч проти Атлетіко (0:3), а перший тур він пропустив через застуду.

Слідкувати за ключовими подіями матчу Жирона — Осасуна можна на Football.ua.