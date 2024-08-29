Іспанія

Результативний матч від українського вінгера у Ла Лізі.

Жирона у матчі третього туру іспанської Ла Ліги на своєму полі розгромила Осасуну з рахунком 4:0.

Рахунок у матчі було відкрито на 34 хвилині зусиллями Браяна Хіля, якому результативну передачу віддав український вінгер Віктор Циганков.

Потім сам Циганков відзначився голом на 53 хвилині, а ще за три хвилини перевагу команди Мічела підкріпив Абель Руїс.

Остаточну крапку у матчі поставив Крістіан Стуані, який вийшов на поле на 64 хвилині.

Таким чином, Жирона набрала чотири очки після трьох турів і посідає сьоме місце в Ла Лізі, а в Осасуни ті ж чотири бали та 12 рядок.

Жирона - Осасуна 4:0

Голи: Хіль, 34, Циганков, 53, Руїс, 56, Стуані, 90.

Жирона: Гассаніга — Гутьєррес, Блінд, Лопес, Франсес — Хіль (ван де Бек, 81), Мартін, Еррера (Ромеу, 64), Циганков (Порту, 81) — Руїс (Аспрілья, 74), Міовські (Стуані, 64).

Осасуна: Еррера — Крус, Еррандо, Катена, Відаль — Орос (Ібаньєс, 59), Торро (Мартінес, 84), Монкайола (Р. Гарсія, 59) — Гомес, Сарагоса (Беніто, 68), Будімір (Рауль, 58).