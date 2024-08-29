Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 29 серпня 2024 року.
Жирона - Осасуна, Getty Images
29 серпня 2024, 23:45
У першому таймі єдиним голом відзначився Браян Хіль після передачі українця Віктора Циганкова.
У другому таймі команда Мічела подвоїла перевагу в рахунку зусиллями Циганкова, а потім голами відзначилися Абель Руїс та Крістіан Стуані.
Огляд матчу:
Жирона - Осасуна 4:0
Голи: Хіль, 34, Циганков, 53, Руїс, 56, Стуані, 90.
Жирона: Гассаніга — Гутьєррес, Блінд, Лопес, Франсес — Хіль (ван де Бек, 81), Мартін, Еррера (Ромеу, 64), Циганков (Порту, 81) — Руїс (Аспрілья, 74), Міовські (Стуані, 64).
Осасуна: Еррера — Крус, Еррандо, Катена, Відаль — Орос (Ібаньєс, 59), Торро (Мартінес, 84), Монкайола (Р. Гарсія, 59) — Гомес, Сарагоса (Беніто, 68), Будімір (Рауль, 58).