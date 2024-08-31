Іспанія

Легкі три очки для команди Ганса-Дітера Фліка.

Барселона у матчі четвертого туру іспанської Ла Ліги на своєму полі розгромила Вальядолід із рахунком 7:0.

Рахунок у матчі було відкрито на 20 хвилині зусиллями Рафіньї, а через чотири хвилини Роберт Левандовські подвоїв перевагу "блаугранас".

Наприкінці першого тайму третій м'яч у ворота суперника забив Жюль Кунде, після чого у другому таймі Рафінья забив ще два м'ячі, оформивши хет-трик.

Потім на 83 хвилині голом відзначився Дані Ольмо, а остаточну крапку в матчі поставив Ферран Торрес.

Після чотирьох турів Барселона набрала 12 очок та впевнено лідирує у турнірній таблиці Ла Ліги. У Вальядоліда чотири бали та 12 рядок.

Барселона — Вальядолід 7:0

Голи: Діас, 20, 64, 72, Левандовські, 24, Кунде, 45+2, Ольмо, 83, Торре, 85.

Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі (Домінгес, 62), Мартін, Бальде — Ольмо (Торре, 84), Касадо (Гарсія, 61), Педрі (Лопес, 62) — Ямал, Левандовські (Торрес, 73), Діас.

Вальядолід: Гейн — Перес (Андрес Месегер, 88), Санчес (Мартін Ріелвес, 62), Кемерт, Роса — Санчес (Мартін Ріелвес, 62), Юріч, Перес (Андрес Месегер, 88), Моро (Озкачар, 88) — Амалла (Чукі, 56), Маркос (Латаса, 56).

Попередження: Санчес, Перес, Ріелвес.