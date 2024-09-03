Іспанія

Мбаппе поділився емоціями від дебютного голу на Сантьяго Бернабеу.

Форвард Реала Кіліан Мбаппе прокоментував перемогу над Бетісом в матчі 3-го туру Ла Ліги (2:0), в якому француз відзначився дублем.

"Це чудовий момент; я сподівався забити на цьому культовому стадіоні, найкращому у світі. Але найголовніше – це перемога. Після Лас-Пальмаса перемога була вирішальною. Це був важкий матч, але ми Реал", — цитує француза AS.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Реала Дані Себальйос пропустить близько двох місяців через травму.