Коуч оцінив виступи Кіліана Мбаппе в Реалі.
ДІДЬЄ ДЕШАМ, GETTYIMAGES
03 вересня 2024, 13:50
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував гру капітана "Ле бле" Кіліана Мбаппе в складі Реала.
"У мене немає причин переживати. Звичайно, я радий за нього, він забив гол у першій грі за Суперкубок Європи.
Кіліан звик забивати, він встановлює дуже високі стандарти для себе.
Його тренер Карло Анчелотті не переймається, і я теж. Кіліан завжди забиває і продовжить це робити", – сказав Дешам.
Раніше повідомлялося, що півзахисник Реала Дані Себальйос пропустить близько двох місяців через травму.