Іспанія

Коуч оцінив виступи Кіліана Мбаппе в Реалі.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував гру капітана "Ле бле" Кіліана Мбаппе в складі Реала.

"У мене немає причин переживати. Звичайно, я радий за нього, він забив гол у першій грі за Суперкубок Європи.

Кіліан звик забивати, він встановлює дуже високі стандарти для себе.

Його тренер Карло Анчелотті не переймається, і я теж. Кіліан завжди забиває і продовжить це робити", – сказав Дешам.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Реала Дані Себальйос пропустить близько двох місяців через травму.