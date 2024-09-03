Football.ua виділяє яскраві переходи за період міжсезоння.
Шалене трансферне вікно закрито, а це значить, саме час підбивати підсумки. У цьому матеріалі ми наводимо вашій увазі переходи, поєднавши не тільки їхню гучність, а й співвідношення ціна/якість.
Звичайно, щоб оцінити трансфер того чи іншого гравця потрібно більше часу, тому ми судимо за деякими факторами, частина з яких може бути суб'єктивною.
До вашої уваги десятка топових трансферів літа 2024 року за версією Football.ua.
*суми трансферів вказані в мільйонах євро і за версією порталу Transfermarkt
Вік: 27 років
Країна: Україна
Позиція: нападник
Тут одразу підуть тонни "гумору", що український форвард вибрав "вражаючий проєкт", а не Атлетіко. І з огляду на те, як стартувала Рома в Серії А...
Але міркуймо тверезо: за 30,50 млн придбати найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії минулого сезону — чудова угода для римлян. І те, що Довбик не забив у перших трьох турах — не критично. У нього вірить і головний тренер Даніеле Де Росії, а також ми. Закликаємо і вас підтримати українця і сподіваємося, що незабаром він покаже себе.
І те, що жарти про "володаря Пічічі" із сарказмом підуть з українського простору.
Вік: 28
Країна: Іспанія
Позиція: півзахисник
За відносно скромні гроші в нинішніх реаліях Арсенал придбав топового центрального півзахисника. Ще й у розквіті сил — 28 років!
В успішному сценарії Меріно стане аналогом Джаки, а Артета отримає шанс обирати з трьох опцій залежно від суперника. Ще він дуже хороший у повітрі й може бути додатковою загрозою в разі переходу на навіси.
Якщо все піде за планом, підвищиться внутрішня конкуренція і стійкість до травм, а команда стане менш передбачуваною. Але поки, на жаль, все іде не за планом — Мікель може пропустити два місяці через травму плеча, яку він отримав буквально на перших тренуваннях Арсеналу.
Вік: 26 років
Країна: Бразилія
Позиція: півзахисник
Бразильський футболіст провів чудовий сезон-2023/24, внаслідок чого привернув увагу до своєї персони з боку низки європейських клубів. 53 матчі, 10 голів і 10 результативних передач, а Астон Вілла потрапила в Лігу чемпіонів багато в чому завдяки Дугласу Луїсу.
Найспритнішим виявився Ювентус, який підписав контракт із 26-річним гравцем. Луїс одразу почав виходити в стартовому складі "бьяконері", а за три матчі Серії А туринський клуб ще не пропустив у свої ворота.
Від Дугласа Луїса великі очікування в Ювентусі і, ймовірно, він не розчарує.
Вік: 29 років
Країна: Португалія
Позиція: півзахисник
Лідер Фулгема ще рік тому міг перейти до Баварії, проте його трансфер зірвався в останній момент, бо сторони вчасно не встигли оформити усі документи.
Після того, як Томас Тухель залишив Баварію, "ротен" не втратили інтерес до Паліньї. Тепер його підписав Венсан Компані, який знайомий з його можливостями: 29-річний футболіст грав в АПЛ, звідки прийшов і бельгієць.
Жоау не може похвалитися видатною статистикою в плані результативності, але його основні завдання на полі — відбирати м'ячі та бути сполучною ланкою між лініями атаки та оборони. І з ними він ідеально справляється.
Вік: 20
Країна: Бразилія
Позиція: вінгер
За відносно скромні гроші Манчестер Сіті придбав лідера Жирони та гравця збірної Бразилії.
Савіньйо в минулому сезоні забив 11 голів і зробив 10 результативних передач у всіх турнірах у складі сенсаційних каталонців, які фінішували третіми в Ла Лізі і кваліфікувалися в Лігу чемпіонів. Успішна гра Савіньйо, зокрема, допомогла Артему Довбику стати найкращим бомбардиром чемпіонату за підсумками сезону.
Тепер у 20-річного футболіста новий етап у кар'єрі — грати за гранд англійської Прем'єр-ліги. Можливо, потрібен час на адаптацію, але з огляду на талант гравця та перші його виступи за "містян", це може стати лише формальністю.
Вік: 24
Країна: Англія
Позиція: півзахисник
Бігти і боротися. Неймовірна витривалість та лідерські якості. Бігти і боротися! Конор Галлагер — практично ідеальний або цілком ідеальний футболіст для головного тренера Атлетіко Дієго Сімеоне.
Англієць хотів залишитися в рідному Челсі, але його звідти буквально викинули. І, судячи з усього, він за ігровим стилем не підходив Енцо Маресці (або ж лондонцям банально потрібно було продати вихованця, щоб вирішити проблеми з дотриманням фінансових правил АПЛ). З огляду на те, що відбувається в команді з Лондона — нічого дивного.
Челсі з радістю продав Галлагера, щоб через рік не втратити його безплатно. Дієго Сімеоне може бути задоволений: Конор той футболіст, який боротиметься на полі від першої і до останньої хвилини. Те, що потрібно аргентинцеві.
Вік: 26
Країна: Італія
Позиція: вінгер
13 мільйонів євро за К'єзу — це дуже і дуже скромна ціна. Італійський вінгер виявився непотрібним новому головному тренеру Ювентуса Тіаго Мотті, і його не проти підписати був Ліверпуль.
У будь-якому разі, це безпрограшна угода. Якщо К'єза набере оптимальні кондиції, він серйозно посилить мерсісайдський клуб.
З огляду на кількість матчів, що очікує Ліверпуль у новому сезоні, свої ігрові хвилини на полі він точно отримає. До того ж розуміємо, що Мохамед Салах не молодіє, і Ліверпулю рано чи пізно потрібно було б шукати для зіркового єгипетського вінгера довгострокову заміну.
Вік: 26
Країна: Іспанія
Позиція: півзахисник
Один із найкращих гравців Євро-2024 перейшов до складу Барселони. Проблем з адаптацією бути не повинно, адже Ольмо — вихованець каталонського клубу.
Були чутки, що Барселона хотіла придбати Ніко Вільямса з Атлетіка, а в разі зриву альтернативою буде Ольмо. Судячи з усього, все сходиться, хоча за типажем та сильними якостями це все ж дуже різні футболісти.
Колишній гравець Динамо Загреб відмінно стартував у Ла Лізі, записавши на свій рахунок 2 голи в 2 матчах.
Наразі Дані зареєстрований за Барселону до 31 грудня. Сподіваємося, що цей нюанс буде оперативно вирішено.
2. Хуліан Альварес із Манчестер Сіті в Атлетіко за 75 млн
Вік: 24
Країна: Аргентина
Позиція: нападник
Альварес був незадоволений кількістю ігрового часу за Манчестер Сіті. Хоч він і відіграв 54 поєдинки, в середньому він проводив на полі близько 65 хвилин. Це не дивно, коли за твою команду виступає Ерлінг Голанд.
У той же час, аргентинець встиг забити 19 голів і зробити 13 результативних передач. Атлетіко підписав співвітчизника Дієго Сімеоне за 75 мільйонів євро, і немає сумнівів, що 24-річний форвард принесе багато користі своїй команді, навіть незважаючи на поки що скромний старт: 4 матчі без результативних дій.
Ну і чи потрібно зазначати, що час іде, а в Атлетіко завжди в складі є топовий нападник?
Вік: 25
Країна: Франція
Позиція: нападник
А у вас були сумніви, що Мбаппе буде в цьому рейтингу і на першому місці? Підписати футболіста такого рівня і за безкоштовно — фантастика! Так, звісно, напевно француз отримав солідний приписний бонус і заробітну плату, про яку мріє кожен, але все ж!
Кіліан уже встиг забити в Суперкубку УЄФА, а потім були два матчі без голів у Ла Лізі. На третьому він відзначився дублем і це має допомогти йому психологічно продовжувати гольову феєрію.
Питання лише в тому, чи стане Мбаппе легендою мадридського Реала?