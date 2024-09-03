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Football.ua виділяє яскраві переходи за період міжсезоння.

Шалене трансферне вікно закрито, а це значить, саме час підбивати підсумки. У цьому матеріалі ми наводимо вашій увазі переходи, поєднавши не тільки їхню гучність, а й співвідношення ціна/якість.

Звичайно, щоб оцінити трансфер того чи іншого гравця потрібно більше часу, тому ми судимо за деякими факторами, частина з яких може бути суб'єктивною.

До вашої уваги десятка топових трансферів літа 2024 року за версією Football.ua.

*суми трансферів вказані в мільйонах євро і за версією порталу Transfermarkt

Вік: 27 років

Країна: Україна

Позиція: нападник

Тут одразу підуть тонни "гумору", що український форвард вибрав "вражаючий проєкт", а не Атлетіко. І з огляду на те, як стартувала Рома в Серії А...

Але міркуймо тверезо: за 30,50 млн придбати найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії минулого сезону — чудова угода для римлян. І те, що Довбик не забив у перших трьох турах — не критично. У нього вірить і головний тренер Даніеле Де Росії, а також ми. Закликаємо і вас підтримати українця і сподіваємося, що незабаром він покаже себе.

І те, що жарти про "володаря Пічічі" із сарказмом підуть з українського простору.

Вік: 28

Країна: Іспанія

Позиція: півзахисник

За відносно скромні гроші в нинішніх реаліях Арсенал придбав топового центрального півзахисника. Ще й у розквіті сил — 28 років!

В успішному сценарії Меріно стане аналогом Джаки, а Артета отримає шанс обирати з трьох опцій залежно від суперника. Ще він дуже хороший у повітрі й може бути додатковою загрозою в разі переходу на навіси.

Якщо все піде за планом, підвищиться внутрішня конкуренція і стійкість до травм, а команда стане менш передбачуваною. Але поки, на жаль, все іде не за планом — Мікель може пропустити два місяці через травму плеча, яку він отримав буквально на перших тренуваннях Арсеналу.

Вік: 26 років

Країна: Бразилія

Позиція: півзахисник

Бразильський футболіст провів чудовий сезон-2023/24, внаслідок чого привернув увагу до своєї персони з боку низки європейських клубів. 53 матчі, 10 голів і 10 результативних передач, а Астон Вілла потрапила в Лігу чемпіонів багато в чому завдяки Дугласу Луїсу.

Найспритнішим виявився Ювентус, який підписав контракт із 26-річним гравцем. Луїс одразу почав виходити в стартовому складі "бьяконері", а за три матчі Серії А туринський клуб ще не пропустив у свої ворота.

Від Дугласа Луїса великі очікування в Ювентусі і, ймовірно, він не розчарує.

Вік: 29 років

Країна: Португалія

Позиція: півзахисник

Лідер Фулгема ще рік тому міг перейти до Баварії, проте його трансфер зірвався в останній момент, бо сторони вчасно не встигли оформити усі документи.

Після того, як Томас Тухель залишив Баварію, "ротен" не втратили інтерес до Паліньї. Тепер його підписав Венсан Компані, який знайомий з його можливостями: 29-річний футболіст грав в АПЛ, звідки прийшов і бельгієць.

Жоау не може похвалитися видатною статистикою в плані результативності, але його основні завдання на полі — відбирати м'ячі та бути сполучною ланкою між лініями атаки та оборони. І з ними він ідеально справляється.

Вік: 20

Країна: Бразилія

Позиція: вінгер

За відносно скромні гроші Манчестер Сіті придбав лідера Жирони та гравця збірної Бразилії.

Савіньйо в минулому сезоні забив 11 голів і зробив 10 результативних передач у всіх турнірах у складі сенсаційних каталонців, які фінішували третіми в Ла Лізі і кваліфікувалися в Лігу чемпіонів. Успішна гра Савіньйо, зокрема, допомогла Артему Довбику стати найкращим бомбардиром чемпіонату за підсумками сезону.

Тепер у 20-річного футболіста новий етап у кар'єрі — грати за гранд англійської Прем'єр-ліги. Можливо, потрібен час на адаптацію, але з огляду на талант гравця та перші його виступи за "містян", це може стати лише формальністю.

Вік: 24

Країна: Англія

Позиція: півзахисник

Бігти і боротися. Неймовірна витривалість та лідерські якості. Бігти і боротися! Конор Галлагер — практично ідеальний або цілком ідеальний футболіст для головного тренера Атлетіко Дієго Сімеоне.

Англієць хотів залишитися в рідному Челсі, але його звідти буквально викинули. І, судячи з усього, він за ігровим стилем не підходив Енцо Маресці (або ж лондонцям банально потрібно було продати вихованця, щоб вирішити проблеми з дотриманням фінансових правил АПЛ). З огляду на те, що відбувається в команді з Лондона — нічого дивного.

Челсі з радістю продав Галлагера, щоб через рік не втратити його безплатно. Дієго Сімеоне може бути задоволений: Конор той футболіст, який боротиметься на полі від першої і до останньої хвилини. Те, що потрібно аргентинцеві.

Вік: 26

Країна: Італія

Позиція: вінгер

13 мільйонів євро за К'єзу — це дуже і дуже скромна ціна. Італійський вінгер виявився непотрібним новому головному тренеру Ювентуса Тіаго Мотті, і його не проти підписати був Ліверпуль.

У будь-якому разі, це безпрограшна угода. Якщо К'єза набере оптимальні кондиції, він серйозно посилить мерсісайдський клуб.

З огляду на кількість матчів, що очікує Ліверпуль у новому сезоні, свої ігрові хвилини на полі він точно отримає. До того ж розуміємо, що Мохамед Салах не молодіє, і Ліверпулю рано чи пізно потрібно було б шукати для зіркового єгипетського вінгера довгострокову заміну.

Вік: 26

Країна: Іспанія

Позиція: півзахисник

Один із найкращих гравців Євро-2024 перейшов до складу Барселони. Проблем з адаптацією бути не повинно, адже Ольмо — вихованець каталонського клубу.

Були чутки, що Барселона хотіла придбати Ніко Вільямса з Атлетіка, а в разі зриву альтернативою буде Ольмо. Судячи з усього, все сходиться, хоча за типажем та сильними якостями це все ж дуже різні футболісти.

Колишній гравець Динамо Загреб відмінно стартував у Ла Лізі, записавши на свій рахунок 2 голи в 2 матчах.

Наразі Дані зареєстрований за Барселону до 31 грудня. Сподіваємося, що цей нюанс буде оперативно вирішено.

2. Хуліан Альварес із Манчестер Сіті в Атлетіко за 75 млн

Вік: 24

Країна: Аргентина

Позиція: нападник

Альварес був незадоволений кількістю ігрового часу за Манчестер Сіті. Хоч він і відіграв 54 поєдинки, в середньому він проводив на полі близько 65 хвилин. Це не дивно, коли за твою команду виступає Ерлінг Голанд.

У той же час, аргентинець встиг забити 19 голів і зробити 13 результативних передач. Атлетіко підписав співвітчизника Дієго Сімеоне за 75 мільйонів євро, і немає сумнівів, що 24-річний форвард принесе багато користі своїй команді, навіть незважаючи на поки що скромний старт: 4 матчі без результативних дій.

Ну і чи потрібно зазначати, що час іде, а в Атлетіко завжди в складі є топовий нападник?

Вік: 25

Країна: Франція

Позиція: нападник

А у вас були сумніви, що Мбаппе буде в цьому рейтингу і на першому місці? Підписати футболіста такого рівня і за безкоштовно — фантастика! Так, звісно, напевно француз отримав солідний приписний бонус і заробітну плату, про яку мріє кожен, але все ж!

Кіліан уже встиг забити в Суперкубку УЄФА, а потім були два матчі без голів у Ла Лізі. На третьому він відзначився дублем і це має допомогти йому психологічно продовжувати гольову феєрію.

Питання лише в тому, чи стане Мбаппе легендою мадридського Реала?