Іспанія

Технічним партнером "блаугранас" є американська компанія Nike.

Барселона у своїх соціальних мережах представила виїзний комплект ігрової форми на сезон-2024/25.

"Барселона вчетверте у своїй історії одягне чорні футболки у якості свого гостьового комплекту форми після того, як це було в 2011/12, 2013/14 і 2020/21 роках.

Нова форма Барселони — це погляд на форми майбутнього, що поєднують у собі культові смуги клубу і чорне тло, що дозволяє їм сяяти.

Одним із ключових елементів є емблема зі світловідбивним покриттям, яка гордо розташована між синіми та бордовими контурами", — йдеться в заяві каталонського клубу.

В даний час Барселона посідає перше місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Команда набрала 12 очок за чотири матчі.

У найближчому матчі Барселона зустрінеться з Жироною, де виступає українець Віктор Циганков. Зустріч відбудеться 15 вересня.