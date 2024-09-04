Німець може піти по стопах Левандовського.
ДЖАМАЛА МУСІАЛА, GETTY IMAGES
04 вересня 2024, 14:35
Барселона хоче придбати атакувального півзахисника мюнхенської «Баварії» Джамала Мусіалу, повідомляє Fichajes.net.
За інформацією джерела, каталонці зосередяться на трансфері 21-річного футболіста в наступне літнє трансферне вікно.
Його контракт з Баварією діє ще два роки, отже влітку 2025 року, якщо угода не буде продовжена, Барселона зробить конкретні кроки для трансферу.
Нагадаємо, Мусіала забив три голи на Євро у 21 рік.