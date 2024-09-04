Іспанія

Німець може піти по стопах Левандовського.

Барселона хоче придбати атакувального півзахисника мюнхенської «Баварії» Джамала Мусіалу, повідомляє Fichajes.net.

За інформацією джерела, каталонці зосередяться на трансфері 21-річного футболіста в наступне літнє трансферне вікно.

Його контракт з Баварією діє ще два роки, отже влітку 2025 року, якщо угода не буде продовжена, Барселона зробить конкретні кроки для трансферу.

Нагадаємо, Мусіала забив три голи на Євро у 21 рік.