Іспанія

Дитина надзвичайного рівня.

Захисник мадридського Реала та збірної Іспанії Дані Карвахаль висловився про вундеркінда каталонської Барселони Ламіна Ямала. Цитує досвідченого іспанця The Athletic.

"З огляду на його вік, здається неймовірним, що Ламін вже в еліті, у такому клубі, як Барселона та на провідних ролях у збірній Іспанії. Він дуже добре адаптувався в національній команді.

Ямал все ще дитина, тому йому потрібно твердо стояти на ногах — але він чудовий хлопець", — з посмішкою сказав Карвахаль.

Цього сезону Ламін Ямал відіграв за Барселону чотири матчі, забив один гол та віддав чотири результативні передачі.