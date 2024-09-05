Дитина надзвичайного рівня.
Ямал та Карвахаль, getty images
05 вересня 2024, 14:23
Захисник мадридського Реала та збірної Іспанії Дані Карвахаль висловився про вундеркінда каталонської Барселони Ламіна Ямала. Цитує досвідченого іспанця The Athletic.
"З огляду на його вік, здається неймовірним, що Ламін вже в еліті, у такому клубі, як Барселона та на провідних ролях у збірній Іспанії. Він дуже добре адаптувався в національній команді.
Ямал все ще дитина, тому йому потрібно твердо стояти на ногах — але він чудовий хлопець", — з посмішкою сказав Карвахаль.
Цього сезону Ламін Ямал відіграв за Барселону чотири матчі, забив один гол та віддав чотири результативні передачі.