Іспанія

Англієць оцінив виступи в Челсі.

Новачок Атлетвко Конор Галлагер прокоментував переїзд в мадридський клуб.

"Вважаю, що я провів хороший минулий сезон із Челсі, адже Маурісіо Почеттіно випускав мене у кожному матчі та довіряв. І вболівальникам також подобалося те, що я показував на полі. Я дуже вдячний Почеттіно за те, що він дозволяв мені проявляти себе і показувати свою найкращу версію в Челсі.

Челсі має право приймати будь-які рішення, вони підписали кілька топгравців на довгі контракти. У мене ситуація інша, але так чи інакше все, що сталося, добре для всіх і всі задоволені", – сказав Галлагер.

Нагадаємо, що раніше Челсі підписав Жоау Феліша.